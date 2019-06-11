المنفور: الجيش حقق السيطرة الجوية.. والقوات المسلحة تقترب من قلب العاصمة طرابلس

أكد اللواء طيار ركن محمد المنفور، قائد عمليات السلاح الجوي التابع للجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تقترب من قلب العاصمة طرابلس.

وأشار المنفور في تصريحات صحفية لجريدة الاتحاد الاماراتية إلى أن سلاح الجو حقق السيطرة الجوية الكاملة على أجواء العاصمة والدليل إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين في مطار معيتيقة الدولي.

وأكد المنفور أن الطيار الأجنبي الذي أسقطت طائرته مؤخراً في محاور طرابلس اعترف بتنفيذ 35 غارة جوية على تمركزات الجيش ومنازل المدنيين في ضواحي العاصمة الليبية، مشيراً إلى أن الطيارين التابعين لحكومة الوفاق الذين قصفوا منازل المدنيين ستتم محاكمتهم عسكرياً.

فيما تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على مواقع عسكرية جديدة في محور الأحياء البرية بضواحي طرابلس، وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني في محور الرملة.

وفي وقت سابق كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلاً وإصابة أكثر من 3550 شخصاً آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي