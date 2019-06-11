مصادر: قوات الوفاق تحشد لشن هجوم واسع على تمركزات الجيش وفتح محور جديد في هذه المنطقة

تحشد قوات حكومة الوفاق الوطني قواتها لشن هجوم واسع على قوات الجيش الليبي، وذلك بعد اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس أركان حكومة الوفاق الفريق محمد الشريف، وزار الأخير قوات الوفاق المتمركزة في طرابلس وتحديدا في الزطارنة.

ودفعت قوات حكومة الوفاق الوطني بخمس مجموعات من قوات الاستطلاع العسكرية التابعة لها إلى منطقة الشويرف جنوب ليبيا، وذلك تمهيدا لتحرك القوات نحو مدينة الجفرة لقطع الإمدادات عن الجيش الليبي وإشغال القوات بفتح محور قتال جديد يشتت قوات الجيش المتمركزة في محاور طرابلس.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلاً وإصابة أكثر من 3550 شخصاً آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي.

وقال فاضل جبران، رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إن أعداد النازحين الذين تركوا منازلهم الواقعة في محيط الاشتباكات تجاوز 120 ألف نازح منذ بدء عملية طوفان الكرامة في الرابع من أبريل الماضي.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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