الجيش الوطني يتأهب لصد عمليات انتحارية مُتوقعة

كشف آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أنهم لا يستبعدون استخدام القوات التابعة لحكومة الوفاق أسلوب المُقاومة عن طريق المُفخخات والتخطيط لعمليات انتحارية، بعد فشلهم في تحقيق أي تقدّمات تُذكر في محاور القتال.

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة سبوتنك الروسية أن مثل هذه الأفعال ليست مُستبعدة على هذه المجموعات التي تجرأت على إطلاق الصواريخ العشوائية بين المدنيين عندما فشلت في مُواجهة الجيش.

وشدد آمر إدارة التوجيه المعنوي على أن استخدام قوات الوفاق لهذه الأساليب الغادرة لن يُؤثر على سير معركة تحرير طرابلس، كون العمليات العسكرية لا تُحسم بهذه الطريقة، مُشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني سبق وأن تعاملت مع مخاطر المُفخخات والهجمات الانتحارية خلال حربها على الإرهاب في مدينة بنغازي.

وأشار العميد خالد المحجوب إلى أن قوات الوفاق استنزفت قوتها بالمُحاولات المُتكررة للهجوم على مطار طرابلس الدولي، وفشلها جعلها عاجزة عن اتخاذ وضعية الهجوم مُجدداً.

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