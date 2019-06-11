استئناف تدريب أعضاء أمن السواحل

قررت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة داخلية الوفاق استئناف تدريبات أعضاء أطقم الزوارق التابعين للإدارة.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق توجه 19 من الضباط وضباط الصف والموظفين التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل من طاقم الزورق “P301” بإشراف مديرها العقيد البشير بالنور إلى مدينة بنزرت التونسية لاستكمال برنامج التدريب العملي على الزورق بعد اجتيازهم التدريبات النظرية في إيطاليا في وقت سابق.

وأضاف البيان أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار التعاون الأمني بين وزارة داخلية الوفاق وإيطاليا في مجالات التدريب وفي سياق المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لرفع كفاءة العاملين فيها في مختلف مجالات الأمن لاسيما في مجال تأمين السواحل.

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