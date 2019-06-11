سيالة يُطلع سلامة على نتائج زيارات السراج الأخيرة

أطلع وزير الخارجية المفوض محمد سيالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على نتائج زيارات السراج الأخيرة إلى السعودية ومالطا، والمشاورات التي أجراها بخصوص تطورات الأوضاع في طرابلس.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما بطرابلس، أمس الاثنين، استمع سيالة خلاله إلى مساعي البعثة واتصالاتها الدولية وزياراتها لعدد من الدول بشكل عام والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل خاص، بشأن تداعيات المعارك جنوب العاصمة وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي قد استقبل، أمس، وفدا من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوربيين في مقر البعثة الأممية في طرابلس.

وناقش الوفد مع سلامة أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

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