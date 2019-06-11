لجنة حصر الأضرار ببنغازي توجه نداءً إلى أصحاب المباني المتضررة

وجهت لجنة حصر الأضرار ببنغازي نداءً إلى أصحاب المباني المتضررة بمنطقة وسط البلاد بضرورة التواجد بعقاراتهم المتضررة يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمجلس المحلي وسط البلاد، ماهر الغرياني، لـ«بوابة الوسط» الإثنين «الدعوة تشمل كل أصحاب المنازل وأن يتواجدوا أمام منازلهم حسب المواعيد التي تتخذ بعد إرسالها إلى صفحة لجنة حصر الأضرار، وقد حصرت اللجنة إلى الآن أربعة آلاف ملف لمنازل متضررة».

وأضاف: «تقوم اللجنة بحصر المنازل والمحال المتضررة جراء الحرب التي كانت في منطقة وسط البلاد بالكامل وتهيب جميع المواطنين القاطنين في المنطقة التوجه إلى اللجنة وتقديم ملفات تخص المنازال المتضررة».

ولفت الغرياني إلى أن «اللجنة سوف تستأنف عملها يوم الأربعاء المقبل الموافق 12- 6 – 2019، وسوف تستبعد اللجنة حالات السرقة وتحصر كل البيوت التي تم حرقها أو تدمرت سواء جزئيًا أو كليًا».

مدير مكتب الإعلام بالمجلس المحلي وسط البلاد، ماهر الغرياني. (الوسط)

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