استئناف الدراسة بجامعة غريان

غريان-العنوان

أعلنت الإدارة العامة لجامعة غريان استئناف الدراسة ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق للخامس عشر من شهر يونيو.

وأكدت الإدارة عبر منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأنها تواصلت مع كافة الكليات وتم الاتفاق على استئناف الدراسة يوم السبت المقبل.

وقالت الإدارة بأن الأقسام الداخلية ستشرع في استقبال الطلبة والطالبات المقيمين بها بداية من يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الإدارة بأنها تترك حرية الاختيار للطلبة الراغبين في إيقاف قيدهم لهذا العام أو خلال الفصل الدراسي الحالي وعليهم مراجعة كلياتهم.

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Skype (فتح في نافذة جديدة)

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية