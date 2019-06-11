سلامة يبحث مع سيالة الأوضاع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث نتائج قمة مكة المكرمة وتداعيات الوضع الدولي على الأزمة الليبية.

وكان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، أدان العمليات التي قام بها الحوثيون على السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية.

وأكد البيان الختامي لقمة مكة العربية، بقصر الصفا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية.

كما ندد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة، بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا.

وشدد البيان الختامي، على التمسك بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة العربية.

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