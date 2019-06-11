تدريب 19 شخصاً في إيطاليا وتونس على استخدام زورق

توجه طاقم الزورق P301 المؤلف من 19 عضوا من ضباط وضباط صف وموظفين بإشراف مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد البشير بالنور، إلى مدينة بنزرت بتونس وذلك لاستكمال برنامج التدريب العملي على الزورق بعد اجتيازهم التدريب النظرية في إيطاليا خلال الفترة الماضية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الدوارات التدريبية تأتي في إطار التعاون الأمني بين وزارة الداخلية وإيطاليا في مجال التدريب والمجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني للرفع من كفاءة منتسبيها في كافة المجالات الأمنية.

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