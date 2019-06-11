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استئناف تدريبات أعضاء أطقم الزوارق التابعة لإدارة أمن السواحل بتونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

توجه أعضاء طاقم الزورق P301 وعددهم 19 عضو ا من ضباط وضباط صف وموظفين إلى مدينة بنزرت بجمهورية تونس وذلك لاستكمال برنامج التدريب العملي على الزورق بعد إجتيازهم التدريب النظري  في جهورية إيطاليا خلال الفترة الماضية.

 

وتأتي هذه الدوارات التدريبية في إطار التعاون الأمني بين وزارة الداخلية وجمهورية إيطاليا في مجال التدريب والمجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني للرفع من كفاءة منتسبيها في كافة المجالات الأمنية.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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