خاص المتوسط:

رجحَ عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أنْ يستأنف المجلس أولى جلساته بعد عطلة عيد الفطر، وتحديدًا الأسبوع القادم بمدينة طبرق.

وقال الدرسي، إنَّ المجلس لن يعقد أي جلسات خلال الأسبوع الجاري، بسبب أنَّ النواب لا زالوا يتواجدون خارج مدينة طبرق.

ويعقد أعضاء مجلس النواب اجتماعات دورية يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا أن عدم حضور نسبة كبيرة من النواب وهيئة رئاسة المجلس يمنع عقد الجلسات في كثير من الأحيان.

The post برلماني: استئناف «النواب» أولى جلساته الأسبوع القادم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية