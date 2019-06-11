«مكافحة الهجرة بطرابلس» يعلن لم شمل عائلة مهاجر غير شرعي افترق عن نجله وزوجته

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس أنه تمكن من لم شمل عائلة مهاجر غير شرعي من الجنسية الصومالية، من سكان منطقة قرجي بطرابلس، بعد أن افترق عن زوجته وابنهما.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن زوجة المهاجر وابنهما «فقدا في ظروف خارجة عن إرادتنا لأن العائلة مسجلة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قامت بتأجير منزل لهما إلى حين مغادرتهما الأراضي الليبية إلى بلد آخر».

وأشار البيان إلى أن وحدة التحري والقبض بجهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس باشرت البحث عن الزوجة والابن بعد بلاغ عن فقدانهما، مؤكدًا أنها عثرت عليهما لدى إحدى الجهات الضبطية التي أحالتهما إلى فرع طرابلس طريق السكة.

وأكد البيان أنه جارٍ حاليًا تجهيز الوثائق المطلوبة للزوجة والابن من قبل منظمة «help_code» لتقديمها إلى إدارة فرع طرابلس طريق السكة، لإطلاق الزوجة والابن إلى حين مغادرتهما البلاد.

المهاجر الصومالي رفقة ابنه. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

المهاجر الصومالي رفقة ابنه. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

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