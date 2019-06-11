الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء أن تستمر تأثير موجة الحر على أغلب مناطق غرب ليبيا بارتفاع درجات الحرارة بينما يبقى الطقس معتدلا على أغلب مناطق الساحل الشرقي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر اليوم على اقصى مناطق الساحل الغربي ونالوت مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول بعد الظهر الى شمالية شرقية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37-44)مْ.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية الى متغيرة، وتكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26 – 32) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ومابين (35-38) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يتوقع ان تتكاثر السحب هده الليلة على غدامس وغات مع احتمال سقوط امطار خفيفة والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط اليوم على غدامس مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39- 43)مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية الي شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38- 41) مْ.

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