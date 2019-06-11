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مصادر طبية: استقبال 21 حالة مصابة بالإسهال والحرارة لتناولهم «دلاع سرت»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشفت مصادر طبية بسرت استقبال أكثر من 21 حالة مرضية بإحدى المصحات الطبية، نتيجة تناولهم «دلاع سرت» المعروف أنه معالج بالكيماوي.

وقال الدكتور حسين محمد طبيب إخصائي باطنة وسكر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أكثر من عشرين حالة مرضية بين أطفال ورجال ونساء كبار بالسن تناولوا البطيخ، (الدلاع) فأصيبوا بالإسهال والحرارة، مؤكدًا أنه جرى التعامل مع الحالات المصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن إسراع أصحاب المزارع ببيع موسع الدلاع المعالج، لجني مزيد من الأرباح، ساهم في إصابة الحالات الـ21.

من جهة أخرى، صرحت مصادر إلى «بوابة الوسط» بأن عددًا من المزارع المنتجة البطيخ هذا العام باع محصوله بأكثر من 40 ألف دينار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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