تركيا تتخذ طرابلس مسرحاً لتجريب طائراتها القتالية

أصبحت حرب الوكالة في ليبيا واضحة في الآونة الأخيرة وتعد تركيا على رأس الدُول التي باتت تملك قوة عسكرية على الأرض في طرابلس بعدما أرسلت في نهاية شهر مايو الماضي مركبات مدرعة تركية الصنع إلى طرابلس استلمتها مجموعات مسلحة دون وجود لأي طرف رسمي من حكومة الوفاق، في الوقت الذي رصدت وصورت فيه طائرات قتالية دون طيار تركية الصنع تحلق خلال اليومين الماضيين.

وفقا لتقرير نشره موقع انترسبت ونقلته صحيفة “إل فوغليو” الإيطالية فإن تركيا تتنافس اليوم مع أميركا وبريطانيا كأكثر مستخدمين للطائرات القتالية دون طيار والتي غزت العالم، وتقوم شركة سلجوم بايركتار بإنتاجها بعد أن تحولت من صنع السيارات العائلية إلى صنع آليات قتالية تشارك في الحروب بشكل عالمي.

الصحيفة الإيطالية رأت أن صور الطائرات التركية دون طيار التي يتم نشرها بشكل شبه يومي إن لم تكن اختبارا فهي إشارة قوية إلى أن عملاء لأنقرة يستخدمون هذه الطائرات في حرب طرابلس خاصة أن أكثر الطائرات التركية تطورا يمكنها الوصول إلى 8 كيلومترات من الأرض ما يعني أنه ليس بإمكانها الإقلاع من تركيا، في الوقت الذي أسقطت فيه قوات الجيش طائرة دون طيار كانت في طريقها للهبوط في مطار معيتيقة الأمر الذي تزامن مع استنكار قائد القوات الجوية اللواء محمد المنفور وجود 30 خبيرا عسكريا تركيا في صفوف قوات الوفاق.

في وقت سابق وبصريح العبارة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيسخر كافة إمكانياته لدعم الوفاق في طرابلس وهي ليست المرة الأولى التي يثبت فيها تورط تركيا في توريد الأسلحة إلى ليبيا فقبيل نهاية العام الماضي تم اكتشاف شحنة ضخمة من الأسلحة مخبأة في حاويتين من تركيا في ميناء الخمس، ما يجعل الحرب بالوكالة في ليبيا أقوى من أي وقت مضى ما يهدد بتدمير البلاد وإطالة المعاناة على المواطنين.

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