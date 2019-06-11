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تركيا تتخذ طرابلس مسرحاً لتجريب طائراتها القتالية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبحت حرب الوكالة في ليبيا واضحة في الآونة الأخيرة وتعد تركيا على رأس الدُول التي باتت تملك قوة عسكرية على الأرض في طرابلس بعدما أرسلت في نهاية شهر مايو الماضي مركبات مدرعة تركية الصنع إلى طرابلس استلمتها مجموعات مسلحة دون وجود لأي طرف رسمي من حكومة الوفاق، في الوقت الذي رصدت وصورت فيه طائرات قتالية دون طيار تركية الصنع تحلق خلال اليومين الماضيين.

وفقا لتقرير نشره موقع انترسبت ونقلته صحيفة “إل فوغليو” الإيطالية فإن تركيا تتنافس اليوم مع أميركا وبريطانيا كأكثر مستخدمين للطائرات القتالية دون طيار والتي غزت العالم، وتقوم شركة سلجوم بايركتار بإنتاجها بعد أن تحولت من صنع السيارات العائلية إلى صنع آليات قتالية تشارك في الحروب بشكل عالمي.

الصحيفة الإيطالية رأت أن صور الطائرات التركية دون طيار التي يتم نشرها بشكل شبه يومي إن لم تكن اختبارا فهي إشارة قوية إلى أن عملاء لأنقرة يستخدمون هذه الطائرات في حرب طرابلس خاصة أن أكثر الطائرات التركية تطورا يمكنها الوصول إلى 8 كيلومترات من الأرض ما يعني أنه ليس بإمكانها الإقلاع من تركيا، في الوقت الذي أسقطت فيه قوات الجيش طائرة دون طيار كانت في طريقها للهبوط في مطار معيتيقة الأمر الذي تزامن مع استنكار قائد القوات الجوية اللواء محمد المنفور وجود 30 خبيرا عسكريا تركيا في صفوف قوات الوفاق.

في وقت سابق وبصريح العبارة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيسخر كافة إمكانياته لدعم الوفاق في طرابلس وهي ليست المرة الأولى التي يثبت فيها تورط تركيا في توريد الأسلحة إلى ليبيا فقبيل نهاية العام الماضي تم اكتشاف شحنة ضخمة من الأسلحة مخبأة في حاويتين من تركيا في ميناء الخمس، ما يجعل الحرب بالوكالة في ليبيا أقوى من أي وقت مضى ما يهدد بتدمير البلاد وإطالة المعاناة على المواطنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كل من دعمتهم تركيا هزموا شر هزبمة ففى سوريا كانت نهاية الدواعش فى البواغيز اما جبهة النصر وما يسمى الجيش الحر فتم تجميعم من انحاء سوريا فى صفقة مشبوهة بين اردوجان وبوتن الى اخر وكر لهم فى ادلب حيث يتم تصفيتهم وهم على مرمى البصر من الحدود التركية واﻻدروجان عاجز عم انقاذهم ولولا التهديدات الامربكية لروسيا والنظام لتم تسوية ادلب بالارض بمن فيها من سكان مثل حلب اما فى مصر فتم سحق كلاب اﻻدردوجان من الاخوان ودخلوا عالم النسيان ومرشدهم كل يوم يحصل على احكام جديدة بالحبس تكفيه هو واحفاده عقبال الحيوان صوان

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  • اعتقد ان بعض القباءل الليبية توجد لديها أسراب من الطاءرات الحربية الليبية ، وتستطيع حل المشكلة بتأمين مطار معيتيفة الدولي وطنيا وتجهيزه بآليات عسكرية ورادارات وكشافات ليلية لان الشباب هناك توجد لديهم إمكانيات محدودة لتأمين المطار بسبب سرقات بعض خوارج مصراتة للتجهيزات الأمنية للمطار معيتيفة باعتباره كان مطار عسكري ليبي . واعتقد ان أخذ موقف و التحرك لتأمين المطار الليبي طرابلس مهم لجانب ادارة الحكومة للوفاق وللرحلات الداخلية واستقبال العاءدين من مناسك العمرة .

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