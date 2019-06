برلماني ينتقد تزايد التدخل الخارجي في الشأن الليبي

خاص المتوسط:

انتقد عضو مجلس النواب، فرج الشلوي، تزايد التدخل الخارجي في الشأن الليبي، الذي كان آخره استقبال المبعوث الأممي غسان سلامة، لوفد أوروبي يزور ليبيا بصفة غير رسمية ومقابلة رئيس وزراء حكومة الوفاق، فايز السراج، مع السفير الإيطالي وزيارته لمصراتة.

واعتبر الشلوي، خلال تصريح خاص لـ «المتوسط»، أن الدول الخارجية تبحث عن مخرج بعد أن شعرت بقرب الجيش الليبي من تحقيق النصر علي الميليشيات المسلحة المسيطرة علي ليبيا.

