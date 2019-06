«عميد سرت» يبحث الأوضاع الأمنية بسرت وضواحيها

خاص المتوسط:

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود لبحث الأوضاع الأمنية بسرت وضواحيها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم البلدية، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن اللقاء كان على هامش احتفالية المعايدة بعيد الفطر أمس وتم خلالها متابعة سير العمل الأمنى بالمدينة.

وتسود حالة من الغضب في مدينة سرت جراء التهميش الذي تواجهه بعد أن أدارت لها حكومة “الوفاق” ظهرها، وهو ما يخدم موقف الجيش الذي يحشد منذ أشهر للسيطرة على المدينة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات مصراتة.

وتلوح بوادر انتفاضة في سرت على حكومة “الوفاق” برئاسة فايز السراج، بسبب تجاهلها للأوضاع الصعبة التي تعانيها المدينة بعد نحو ثلاث سنوات على تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

ويعاني سكان المدينة آلام النزوح خارج بلدتهم بعد تدمير بيوتهم جراء الحرب التي شهدتها سرت بين التنظيم الإرهابي وقوات البنيان المرصوص.

يشار إلى أن المعداني هدد بإجراءات تصعيدية ضد حكومة “الوفاق” إذا لم تتخذ الخطوات المطلوبة في ما يتعلق بصرف تعويضات أصحاب المساكن التي دمرت جراء الحرب على داعش في 2016.

واتهم المعداني الحكومة بالمماطلة في صرف التعويضات، مشددا على أنه راجع السلطات ولم يجد “أي إجابات شافية أو أسبابا مقنعة للتأخير في ظل استمرار معاناة نحو ثلاثة آلاف أسرة.

وقال عميد البلدية إن المجلس الرئاسي وحكومته لم يقدما أي مبالغ مالية لتلك الأسر التي وصفها بـ”المنكوبة” رغم وعوده وزياراته المتكررة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجودة لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ شهور.

