المتوسط:

أعرب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة، سليمان الفقية، عن استيائه من أداء حكومة الوفاق بشكل إجمالي، واصفا إياه بالأداء دون المستوى.

وأشار الفقية، خلال تصريح صحفي، إلى أن هناك وزراء في حكومة الوفاق أداؤهم سلبي.

