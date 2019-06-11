التوتر في ليبيا والسودان: ما هي خيارات مصر؟

يستضيف تامر عز الدين في هذا العدد من برنامج “هوا مصر” فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحامي أيمن محفوظ، وهند الضاوي الكاتبة الصحفية المتخصصة بالشؤون العربية، و أحمد جمعة الصحافي المتخصص في الشأن الليبي، ومحمد شاكر أستاذ العلوم السياسية، للحديث عن القرارات الرئاسية في مصر بالعفو عن سجناء، وأيضا التوتر في ليبيا والسودان، وخيارات مصر في مواجهة التوتر على حدودها.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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