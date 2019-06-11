المنصوري: الأوضاع في منطقة الهلال النفطي مستقرة

قال آمر منطقة الخليج العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، إن الأوضاع في منطقة الهلال النفطي مستقرة وممتازة جداً.

وبين المنصوري أن القوات الخاصة التي كلفها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بالتوجه إلى منطقة الهلال النفطي، تتركز مهامها على تأمين المنطقة، وحمايتها من أي هجوم إرهابي.

وأشار آمر غرفة عمليات الخليج إلى وجود معلومات في الفترة الأخيرة عن استعدادات العصابات التابعة لإبراهيم جضران والجماعات الإرهابية، للهجوم على منطقة الهلال النفطي، التي تضم نحو ستين في المئة من احتياطي النفط الليبي.

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