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تحذيرات من السباحة والصيد بشواطئ طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت لجنة شؤون البيئة والتفتيش التابعة لبلدية طرابلس أن الشواطئ الواقعة على طول حدودها الإدارية غير صالحة للسباحة أو الصيد، وفي هذا الإطار أشرفت البلدية على تركيب لافتات تحذيرية كُتب عليها “ممنوع الصيد والسباحة” بالتعاون مع فريق الإصحاح البيئي.

وجاءت تحذيرات اللجنة بعد خضوع عينات من مياه أُخِذت من أماكن مُختلفة على طول شاطئ طرابلس لتحاليل مخبرية أظهرت تلوثها بمياه الصرف الصحي.

وطلبت بلدية طرابلس من المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تمنع السباحة أو الصيد في المناطق المذكورة حرصاً على سلامتهم، مُؤكدة تقديرها لتجاوبهم في سبيل المصلحة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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