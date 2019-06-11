تحذيرات من السباحة والصيد بشواطئ طرابلس

أعلنت لجنة شؤون البيئة والتفتيش التابعة لبلدية طرابلس أن الشواطئ الواقعة على طول حدودها الإدارية غير صالحة للسباحة أو الصيد، وفي هذا الإطار أشرفت البلدية على تركيب لافتات تحذيرية كُتب عليها “ممنوع الصيد والسباحة” بالتعاون مع فريق الإصحاح البيئي.

وجاءت تحذيرات اللجنة بعد خضوع عينات من مياه أُخِذت من أماكن مُختلفة على طول شاطئ طرابلس لتحاليل مخبرية أظهرت تلوثها بمياه الصرف الصحي.

وطلبت بلدية طرابلس من المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تمنع السباحة أو الصيد في المناطق المذكورة حرصاً على سلامتهم، مُؤكدة تقديرها لتجاوبهم في سبيل المصلحة العامة.

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