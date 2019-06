«الجزائر»: إيقاف عشرات المنقبين عن الذهب قرب حدود ليبيا

المتوسط:

قام الجيش الجزائري، بإيقاف عشرات المنقبين عن الذهب قرب الحدود الليبية، في الوقت الذي تمَّ فيه إحالتهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية، إلى أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 يونيو 2019 بجانت بالناحية العسكرية الرابعة 80 منقبًا عن الذهب وحجزت 4 شاحنات و3 مركبات رباعية الدفع و13 مولدًا كهربائيًا وخمس مطارق ضغط.

جديرٌ بالذكر، أنَّ الجيش الجزائري، يعلن بشكل شبه يومي اعتقال منقبين عن هذا المعدن النفيس وعن مصادرة آلات وسيارات تستعمل في هذه العملية.

