ملف أملاك صندوق الضمان الاجتماعى بالمنطقة الوسطى على أجندة «بلدي سرت»

بحث عميد بلدية سرت مختار المعدانى، اليوم مع مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى بالمنطقة الوسطى محمد السائح، العديد من الملفات المتعلقة بعمل الصندوق.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية، إن اللقاء تناول مناقشة ودراسة ملف أملاك صندوق الضمان الاجتماعى بالوسطى سرت والتواصل مع مصلحة أملاك الدولة بسرت لتسليمها وفقا للإجراءات الإدارية للاستفادة منها فى تقديم الخدمات للمواطنيين.

واوضح أنه تم الاتفاق على وضع رؤية مشتركة بين البلدية والضمان الاجتماعى لمتابعة المشاريع المتوقفة بالمنطقة، وحلحلة المشاكل التى تعيق تنفيدها داخل نطاق بلدية سرت.

