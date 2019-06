المتوسط:

أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، عن استغرابه من الأخبار المتداولة حول أن الجيش لا يحرز تقدمًا.

وأشار التكبالي خلال تغريدةٍ له صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كان الجيش الليبي لا يحرز تقدما كما يدعون.. فلماذا تتزاحم وفود الميليشيات على الرجمة بطلب الحوار.. هل عودونا على حب الصلح من قبل؟».

