لجنة الدفاع النيابية: قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا لن يوقف الإنتهاكات التركية

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن تجديد مجلس الأمن الدولي التفويض للدول الأعضاء لتفتيش سفن تنتهك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد يكبح جماح تركيا لكنه لا يفي بالغرض ولن يوقف أنقرة عن انتهاكاتها للقرارات الدولية بهذا الشأن.

الميهوب أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن”أمس الاثنين أنه يتوجب على مجلس الأمن مراقبة السواحل التركية بالكامل ومتابعة السفن التي تنطلق من الأراضي التركية وتكثيف الإجراءات الرقابية عليها وعلى خط سيرها الذي يمكن أن يتخلله عدد من الموانئ الأوروبية.

وأشار الميهوب إلى أن تركيا لن تتوقف عن ممارساتها بما يتعلق بتصدير الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا لأن هدفها إثارة الفوضى والإرهاب.