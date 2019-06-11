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موجة حر قاسية تضرب غرب ليبيا 

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتعرض المناطق الساحلية غرب البلاد إلى موجة حر تستمر حتى يوم الجمعة القادم، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن هذه المناطق ستتأثر بامتداد منخفض جوي حراري صحراوي سيرفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ إذ ستتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية.

وستشهد مناطق الساحل الشرقي طقساً مُعتدلاً نسبياً وستتراوح درجات الحرارة فيها بين 26 و33 درجة مئوية، وفقاً لتقديرات المركز الوطني.

وأشار المركز إلى احتمالية أن تشهد مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي زخات خفيفة ومُتفرقة من المطر.

ويُظهر الجدول التالي تفاصيل التنبؤات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد: 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اعتقد ان السبب الرئيسي هو غرق وتسرب النفط من السفن البحرية الأوروبية والذي يقضي على الثروة السمكية ورمي والتنقيب على النفط في عرض البحر في الشواطيء الليبية وعرض البحر المتوسط ، وهذا يسبب بشكل رئيسي. في القضاء على الثروة البحرية وبيض الأسماك ويسبب في هروبها للمياه الأكثر نقاء واعتقد ان هذا الموضوع متعمد وخاصة في حوض المتوسط من جهات قمنا بتحذيرها مسبقا ويهدد التوازن البيءي الذي خلقه الله – وخاصة المواد المشعة والفوسفات والبترول والأكياس البلاستيكية ، فعلى منظمة حماية البيءة الالتفات للموضوع بشكل تنفيذي وفعلي حتى يتم ازالة مل هذه الأضرار وإيقاف ضخ النفط على مياه البحر وعدم الإكثار من الشحن الغير متوازن للنفط الذي يسبب برسوله عالبحر في انعكاسات سلبية لاشعة الشمس على المياه ومن ثم تصاعد الأبخرة والغازات السامة للهواء الجوي وترسب العديد منها في قاع المياه والذي يسبب في خلل في التوازن البيءي للحياة بصفة عامة .

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