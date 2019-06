المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنّهُ تمَّ أمس، تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية، والدخول بها على الشبكة بقدرة 130 ميجاوات، وذلك بعد الانتهاء من إجراء أعمال صيانة المحول الخاص بالوحدة والتي ستساهم في تغطية جزء من العجز الموجود في الشبكة.

ويأتي ذلك، في إطار جهود الشركة العامة للكهرباء المتواصلة، للتقليل من العجز الموجود في الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين.

The post «العامة للكهرباء»: تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية