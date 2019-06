المتوسط:

أفاد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، بأن الحوار السياسي الحل الأمثل للوصول إلى السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشار المندوب البريطاني، إلى أنَّ بلاده تدعم جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في ليبيا، من أجل التوصل إلى حلول سياسية.

