رئيس نادي الأهلي بنغازي يُؤكد التزام الإدارة بحل إشكالية مستحقات اللاعب التونسي “هيكل قمامدية”

بنغازي 11 يونيو 2019 (وال)- أكد رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي، التزام وحرص الإدارة بحل إشكالية مستحقات اللاعب التونسي “هيكل قمامدية”.

وقال خالد السعيطي – بحسب صفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك- “الإدارة في إطار واجباتها تجاه المؤسسة التي انتخبت من أجله، ملتزمة بحل إشكالية مستحقات اللاعب التونسي هيكل قمامدية، وتتحمل كامل المسؤولية القانونية، وتعد الجمهور الكريم بتسوية الملف نهائيًا”.

وأوضح خالد السعيطي أن “الإدارة تقدر حرص الجمهور الكريم على نادي الأهلي وتشاطرهم إياه، ولم يكن الإعلان عن المشكلة في الصفحة الرسمية إلا التزامًا منها بمبدأ الشفافية، ووضع محبي الأهلي في الصورة”، بحسب صفحة النادي.

وكان قد هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” النادي الأهلي بنغازي، بتسليط عقوبات عليه بدء بحرمان النادي من الانتدابات الخارجية وخصم النقاط إلى الإنزال للدرجة الأدنى .

وذلك بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم التونسي “هيكل قمامدية” والتي كانت 50.000 دولار، يضاف إليها عقوبة تأخير قد تصل إلى 25.000 دولار .

وأمهل الفيفا إدارة النادي الأهلي ببنغازي مدة 6 أيام لتسديد مستحقات المحترف التونسي .

من جهتها، أوكلت إدارة الأهلي المحامي “طارق العلايمي” لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وضع النادي القانوني وإيجاد مخرج للقضية .

يشار إلى أن النادي الأهلي تعاقد مع “قمامدية” موسم 2010-2011 حيث لعب عدد من المباريات قبل أن يتوقف الدوري بسبب أحداث فبراير . (وال- بنغازي) ر ت

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