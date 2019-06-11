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تونس: حدودنا مع ليبيا مؤمنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أن الوضع الأمني في بلاده مستقر وأنها تعيش أفضل فترة استقرار أمني منذ سنوات وتشهد تحسّنا ملحوظا من سنة إلى أخرى.

وأشار الزبيدي خلال تصريحات على هامش المعرض الثقافي الذي أقيم بتونس إلى أن الحدود التونسية مع ليبيا مُؤمّنة بفضل اليقظة الأمنية وأن البلاد في حالة استعداد لكل المخاطر لافتا إلى أن ليبيا تعيش تدخلات أجنبية تتداخل فيها مصالح مختلفة وأن تونس تقف على نفس المسافة من كل الأطراف.

وكانت مصادر أمنية جزائرية قد كشفت لوكالة العين الإخبارية أن الجيش الجزائري تمكن من صد محاولة لتسلل جماعة إرهابية إلى الجزائر قادمة من ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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