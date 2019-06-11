مركز الكويفية يضبط 13 شخص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلن مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي الاثنين عن قيام مركز شرطة الكويفية خلال أيام عيد الفطر وشهر رمضان من ضبط 13 شخص لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون داخل نطاق عمل المركز، منها السرقة بالإكراه وسرقة المساجد وتعاطي الخمور والمواد المخدرة ، بالإضافة إلى القيام بضبط أشخاص آخرين صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة على ذمة قضايا أخرى، وفيما يلي قائمة بالاسماء :

– المدعو/ م.ص.و ، مصري الجنسية تم ضبطه بحيازته مواد مخدرة وتعاطي.

– المدعو/ م.م.ب ،مصري الجنسية تم ضبطه بحيازته مواد مخدرة وتعاطي.

– المدعو/ إ.م.ي ،تشادي الجنسية تم ضبطه في حالة سكر ظاهر.

– المدعو/ م.خ.إ.ع ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة بالإكراه وشرب الخمر.

– المدعو/ م.م.م.ت ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة بالإكراه وشرب الخمر.

– المدعو/ ح.م.م.م ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار باهضة الثمن.

– المدعو/ م.س.ع.ح/ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار.

– المدعو/ س.ن.أ ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار.

– المدعو/ م.ف.م.د ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار.

– المدعو/ ا.ا.أ.ع ،سوداني الجنسية تم ضبطه في واقعة شرب خمر.

– المدعو/ ع.ج.م.م ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة مركبة.

– المدعو/ ع.س.ع.ل.ف ليبي الجنسية في واقعة سرقة مساجد.

– المدعو/ ع.ف.د ،ليبي الجنسية ضبط في واقعة سرقة مساجد.

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