«جلالة» يكشف أعداد النازحين جراء اشتباكات طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، أن أعداد النازحين جراء الحرب الدائرة بالعاصمة طرابلس في تزايد مستمر.

وكشف جلالة، خلال تصريح خاص لـ «المتوسط»، اليوم الاثنين، أن عدد النازحين تجاوز الـ 17000 عائلة بمتوسط 5 أفراد للعائلة الواحدة، مضيفا أنَّ هذا يعني أن أكثر من 85000 فرد أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن يعيشون في ظروف صعبة، وكذلك في أوضاع اجتماعية ونفسية سيئة للغاية.

وتابع جلالة، أنَّ السلطات المحلية تحاول بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين في العمل الإنساني تقديم الرعاية الممكنة للنازحين للتخفيف من معاناتهم بقدر الإمكان.

وتستمر في ضواحي العاصمة طرابلس الاشتباكات العنيفة، التي أدت إلى سقوط 635 قتيلا، وإصابة أكثر من 3550 شخص آخر من بينهم 3 من العاملين في المجال الطبي، حسبما أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أحمد العليقي.

