تألق لمراكز الصم وضعاف السمع في البيضاء

تسير امتحانات النقل بمركز الجبل لتأهيل وتعليم الصم وضعاف السمع بمدينة البيضاء التابع للهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي لجميع المراحل بشكل حسن بجهود القائمين على هذا المركز.

وانطلقت الامتحانات بالتزامن مع إقامة وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة امتحانات النقل لمرحلتي الإعدادية والثانوية.

هذا وتوجت الجهود الكبيرة من قبل القائمين على مراكز تأهيل الصم وضعاف السمع بتكريم وتوزيع الشهادات والهدايا على الطلبة الناجحين بالمرحلة التمهيدية تشجيعا لهذه الفئة من المجتمع.

يشار إلى أن المؤسسات التعليمية المختلفة في البلاد تعاني هي الأخرى من الانقسام السياسي في البلاد إذ تخضع بعضها لسلطة وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة فيما تتبع أخرى وزارة التعليم في حكومة الوفاق.

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