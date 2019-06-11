«بلدي زوارة» يناقش حلولاً عاجلة لاستمرار عمل محطة التحلية

بحثت لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي زوارة مع إدارة محطة تحلية مياه البحر بالمدينة، الحلول العاجلة لضمان استمرار عمل المحطة، إلى حين استكمال إجراءات عَـمرة المرحلة الأولى التي تصل قدرتها في حالة تشغيلها إلى 40 ألف متر مكعب يوميًّا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي زوارة، إن إجراءات العَـمرة وصلت إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها، مؤكدًا الاتفاق على وضع آلية للتنسيق معًا لمتابعة الموضوع والعمل على إيجاد الحلول السريعة لضمان استمرارية عمل المرحلة الثانية وكيفية العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لها.

وتعمل إدارة المحطة لتشغيلها «رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها مع نقص قطع الغيار وصعوبة توفيرها من خارج البلاد»، بحسب البيان.

لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي زوارة. (بلدي زوارة)

لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي زوارة. (بلدي زوارة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

