مركز مكافحة الأمراض يرسل أدوية وفريقًا طبيًا إلى غات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، إرسال فريق طبي وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية للتخفيف من معاناة أهالي مدينة غات وتوفير احتياجاتهم الصحية.

وقال المركز، في بيان صدر اليوم، إنه «بناء على قرار لجنة الأزمة وصحة طوارئ المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتشكيل فريق طبي لتقييم الوضع الصحي والوبائي بمدينة غات، فإن فريق المركز الوطني توجه صباح الثلاثاء إلى مدينة غات».

وأشار البيان إلى أن «الفريق الطبي يتكون من إخصائيين في مختلف المجالات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض»، مؤكدًا أن «الفريق يعمل على تقييم الوضع الصحي والوبائي بالمدينة، بعد أن تضررت نتيجة السيول والفيضانات التي اجتاحتها».

وأوضح أنه سيَّر شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير احتياجاتهم الصحية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المركز أنه شكل لجنة فريقًا طبيًّا متخصصًا لتقييم الوضع الصحي بغات، مشيرًا إلى أن الفريق سيصل المدينة مساء الثلاثاء، بعد التنسيق مع الخطوط الجوية الأفريقية.

وأضاف أن الفريق سيعمل كخطوة أولى على تقييم الوضع الصحي بغات بعد أن اجتاحتها مياه السيول وغمرت 70% منها، مضيفًا أن الفريق سيعمل أيضًا على مساندة الفرق الطبية العاملة بالمدينة على تقديم الخدمات الصحية للأسر النازحة.

وحذرت لجنة الأزمة التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لمتابعة أوضاع المتضررين من سيول غات، من مخاوف انتشار الأمراض بين العائلات النازحة إلى المدارس، وخطر تلوث مياه الآبار والشرب واختلاطها وتأثيرها على المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن «الأوضاع في المدينة تتجه للتحسن».

فريق طبي وشحنة من الأدوية إلى مدينة غات. (الوطني لمكافحة الأمراض)

فريق طبي وشحنة من الأدوية إلى مدينة غات. (الوطني لمكافحة الأمراض)

فريق طبي وشحنة من الأدوية إلى مدينة غات. (الوطني لمكافحة الأمراض)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

