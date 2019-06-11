حراك في منطقة سلطان يطالب بالانفصال الإداري عن بلدية سرت

طالب حراك مدني في منطقة سلطان التابعة لبلدية سرت، بالانضمام إلى بلدية هراوة المحاذية للمنطقة في حال تعذر على بلدية سرت الاستجابة لمطالبهم بشأن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحل مشاكل المنطقة.

وطالب الحراك – الذي يقوده أعيان من المنطقة – في بيان تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه، بتسمية فرع بلدي لمنطقة سلطان، حتى يسهل على بلدية سرت توفير الخدمات للمواطن أسوةً بباقي الفروع بالمناطق الأخرى داخل البلدية.

وأكد أهالي سلطان أن المنطقة تعاني منذ مدة طويلة من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب تهالك الخط المغذي للمنطقة، وتكدس القمامة على الطريق الساحلي لعدم وجود فرع لشركة النظافة، وانعدام الخدمات التنموية التي تقدمها بلدية سرت للمناطق التابعة لها.

كما أكدوا انتشار حشرة غريبة شبيهة بالبعوض باعداد مهولة بالمنطقة بشكل كبير جداً ليلاً مما تسببت بتسجيل حالات إصابة في العيون وأثار جلدية وأمراض اخرى، بالإضافة إلى انقطاع المياه بعد إقفال خط المياه الوحيد حيث لا يوجد شبكة مياه بديلة أو خاصة بالشرب للسكان.

يذكر أن الحدود الإدارية لمنطقة سلطان – التي تقطنها قبيلة المعدان – تمتد على مسافة 20 كيلومتر على الطريق الساحلي وتحديدا من منطقة العامرة التابعة لبلدية هراوة حتى منطقة الحنيوة التي تبعد (50 كيلومتر) شرق مدينة سرت.

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