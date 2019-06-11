«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد

أعلنت بلدية طرابلس المركز، أن أماكن الاصطياف في الحدود الإدارية للبلدية، غير صالحة للسباحة أو الصيد وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي في كل العينات التي تم تحليلها.

وقالت بلدية طرابلس المركز، في بيان صادر عنها مساء الاثنين، إنها كلفت فريق الإصحاح البيئي ومهندسي البلدية بتركيب اللافتات الإرشادية الدالة على عدم صلاحية السباحة أو الصيد، وفق نتائج تحاليل عينات مياه البحر لأماكن مختلفة على طول الشاطئ المطل للبلدية.

وأوضحت أن العينات التي أخذتها من قبل فنيين مختصين، أظهرت وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي في كل العينات التي تم تحليلها في مختبرات عامة وخاصة.

تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)

تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)

تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)

تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)

تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)

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