«الوطنية للنفط»: حريق بمولد كهربائي في حقل السرير النفطي

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنَّ أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير توقف عن العمل نتيجة حريق نجمَ عن ارتفاع في درجات الحرارة، وتحديدًا في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، الأمر الذي تسبب في انخفاض في الإنتاج يُقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميًا.

ويعتبر هذا الحقل، الواقع في حوض سرت، الذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل.

جديرٌ بالذكر، أنّ الحريق قد نشب في محطة توليد الكهرباء التابعة للحقل، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المجمع الأول، إذ يتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل.

