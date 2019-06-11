عميد بلدية تاجوراء : لا أنتمي لجماعة إسلامية.. وسياسات الدولة المستقرة لا تنفع في الظروف الراهنة

ليبيا – قال عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية عضو جماعة الإخوان المسلمين بحسب وثائق جهاز الأمن الداخلي إن البلديت تعاني من زيادة عدد النازحين فقد بلغ عددهم لغاية الآن 2600 عائلة في ظل الأوضاع الشائكة والأداء الرسمي التائه نوعاً ما ، معتبراً أن الوضع الحالي لا يرتقي لمستوى المسؤولية الحقيقية في مواجهة مثل هذه الاحداث في غشارة منه لطريقة تعامل لجنة الأزمة بحكومة الوفاق مع الوضع الحالي.

بن عطية أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى وجود 10 مدارس مغلقة في جنوب تاجوراء تضم 5 آلاف طالب أما في المدينة هناك 76 مدرسة وعليه سيتم استيعاب الـ 5 آلاف طالب في مدارس تاجوراء.

وأوضح أن الـ 10 مدارس متواجدة في مناطق الاشتباك جنوب تاجوراء أي المنطقة التي تقع “الحرب” بها ، مضيفاً ان هذه المدارس مغلقة ومن الصعب الوصول أو الدخول لها والنازحين يقنطون بعدد من المقرات.

وأكد سعيهم إلى إجراء عمليات الصيانة في عدد من المقرات وإيجاد مقرات أخرى لإيواء النازحين بها، مبدياً أسفه إزاء عدم وجود رؤية أو تصور وخطة كاملة للحل من قبل البلديات في التعامل مع هذا الظرف الطارئ ومرور الدولة بحالة حرب و نفير بحسب قوله.

بن عطية يرى أن سياسات الدولة المستقرة لا تنفع في ظل الظروف الراهنة فالبلاد تعاني من قبل وقوع الحرب من عدم وجود صلاحيات حيث لا يتجاوز الكادر الوظيفي لـ 80 موظف مما يقف عائق أمام أداء مهامهم على أكمل وجه علاوة على الخلل الحاصل في نظام الإدارة المحلي وعدم تفعيل القانون 59.

وتابع قائلاً:” البلدية لا تملك شيء ولا تستطيع أن تأمر موظف واحد في مكتب الصحة أو التعليم والاقتصاد او الإسكان وهنا معضلة عندما اقول ان البلديات خدعة هي فعلاً خدعة تم إنتخاب البلديات ولكن لم يتم استكمال كل الإجراءات التي تساهم في تفعيل دور البلديات ومنحها السلطة المحلية للقضاء على المركزية فليس هناك سلطة للبلدية”.

وطالب بضرورة أن تكون البلديات قريبه من صاحب القرار بالإضافة لتوضيح وتحديد ميزانية النازحين للبلديات وآلية طلب المبالغ التي تم الإتفاق عليها وكيفية دعم النازحين في الفترة القادمة، داعياً الجهات المسؤولة إلى الإستماع لهم ولمشاكل البلديات وما تعانيه لإيجاد حل فعّال لا إجتماعات و لقاءات.

وقال :”قامت إحدى قنوات التضليل والخداع والفتنة بتحوير كلامي وخداع المواطن في نشر فيديو قديم كنت تكلمت من فترة أننا نريد رئيس مدني ولا نريد حاكم عسكري هم قاموا بخداع المواطن ونشروا الكلام على أنه استقالة عميد بلدية تاجوراء هم لا يعرفون معنى الاعتذار الذي ينبغي أن يكون سلوك أي مسؤول بعد الخدمة أن يتوجه للشعب في محاكمة وتقييم على الأقل ولكن هذه القنوات لا تعرف قيمة الاعتذار للشعب لأنها تعودت على التطبيل للقائد والزعيم الأوحد الذي لا يخطئ” حسب تعبيره .

ونفى عميد بلدية تاجوراء إنتمائه لأي جماعة لاسياسية أو غيرها ، ويأتي نفي بن عطية رغم تصنيفه من قبل جهاز الأمن الداخلي بأنه أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المصنفة من قبل البرلمان جماعة إرهابية .

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