خروج وحدات التوليد الأولى والثانية والثالثة والرابعة عن الخدمة بالزاوية

أعلنتالشركة العامة للكهرباء خروج وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة والرابعة عن الخدمة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة وفقدان ما قدرته 600 ميجاوات من القدرات الإنتاجية.

وقال مدير محطة كهرباء الزاوية المزدوجة إن الكوادر الفنية بالمحطة بدأت العمل على إعادة تشغيل الوحدات للشبكة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء نفت ما تردد من أنباء حول تشغيل الوحدة الرابعة في محطة أوباري ودخولها على الشبكةمؤكدةأنه لم يتم إدخال أي وحدة من وحدات التوليد بمحطة أوباري على الشبكة معربة عن أملها من الجميع التـأكد قبل نشر أي خبر يتعلق بقطاع الكهرباء وذلك بالرجوع إلى مسؤولي الإدارة العليا أو دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.

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