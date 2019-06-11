إيطاليا تكشف حقيقة زيادة تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أنه ليست هناك أية زيادة في تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا، لكن “نحن نُبقي مستوى حذرنا عالياً من هذه الناحية”.

ونقلت وكالة “آكي” عن ميلانيزي قوله خلالتصريحات على هامش المنتدى الدبلوماسي لجامعة لويس في روما، الملتئم اليوم الثلاثاء إن “ليبيا تبقى عنصر اهتمام كبير بالنسبة لنا، وحقيقة أن هناك حرباً قائمة تقلقنا كثيرا”، سواء أكان “بسبب تأثيرها على الشعب الليبي، أم على القضايا التي يمكن أن تمسنا عن كثب، كالهجرة”.

وأوضح ميلانيزي أنه، “حتى لو لم يكن هناك في الوقت الحالي، أي دليل على وفود لاجئين (من ليبيا)، فإننا نواصل إيلاء اهتمام كبير لتطور الأحداث”، في هذا البلدمشيرا إلىأن “إيطاليا تُبقي حواراً شاملاً مع جميع الأطراف”.

وأضاف المسؤول الإيطالي “لكن، يجب أن يكون واضحاً أن الحكومة التي نعترف بها هي الحكومة المعترف بها شرعيا من قبل المجتمع الدولي، وهي حكومة السرّاج”.

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