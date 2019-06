المتوسط:

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء.

واتفق الطرفان على الحاجة الملحة للعودة إلى ليبيا المستقرة و الآمنة، وأعربوا عن امتنانهم لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الهجرة و التجارة وبناء القدرات والتعليم والثقافة، وذلك بحسب بيان السفارة الإيطالية.

وكان السفير الإيطالي قد التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة خلال الأيام الماضية، وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في طرابلس.

The post “سيالة” يلتقي مع السفير الإيطالي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية