بلدي صبراتة يبحث تطوير قسم العظام بمستشفى المدينة التعليمي

بحث عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي حزمة من الإصلاحات لتطوير قسم العظام بمستشفى صبراتة التعليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عميد البلدية مساء الاثنين، مع أطباء ومدير مستشفى صبراتة والمسؤولين عن قسم العظام بالمستشفى.

وقالت بلدية صبراتة، في بيان صادر عنها اليوم، إن الاجتماع تضمن بحث كيفية توفير الأجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم العظام بالمستشفى والتي من شأنها تسهيل الخدمات للمواطن داخل البلدية وخارجها.

وشدد عميد صبراتة علي ضرورة تكاثف الجميع وتوحيد الرؤى للنهوض بكافة المؤسسات الخدمية داخل بلدية صبراتة.

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