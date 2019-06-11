ماذا قال الزائدي بشأن ذكرى إجلاء القواعد الأمريكية ؟

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائديالضوء على ذكرى إجلاء القواعد الأمريكية عن ليبيا.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك””الإجلاء حدث تاريخي حققته ثورة الفاتح بقيادة الشهيد معمر القذافي، مهما حاول الدّجالون تزوير التاريخ، لكنه فقد معناه وقيمته بعد أربعة عقود من إنجازه، فليبيا منذ ثماني سنوات في وضع أكثر سوء وقبحا مما كانت عليه في زمن سيطرة القواعد الأجنبية وحجم التدخل الأجنبي فيها أكثر سفورا مما كان عليه في ظل القواعد، فلقد حولها العابثون إلى وكر للمجرمين الدوليين، وقاعدة للإرهابيين من كل مكان، ويتلاعب بقرارها صغار الموظفين بالسفارات والقنصليات، وتحولت إلى مرتعا لكل أجهزة التجسس من كل مكان، ووضعت المافيا الدولية وأدواتها من اللصوص المحليين يدها على ثرواتها ومواردها”.

وأضاف الزائدي “هندس مخطط تخريبها المجرمان الدوليان برنارد ليفي وجون ماكين ، ونفذه شلة من الخونة والعملاء، ويدفع الليبيون كل مطلع شمس عشرات الأرواح الزكية ثمنا لاستعادتها من براثن أعدائها لكن ١١ يونيو نُقش في صفحات التاريخ بأحرف من نور وتكتب القوات المسلحة العربية الليبية ملحمة استعادة كرامة الوطن والشعب، في معركة وطنية فاصلة ستعيد كتابة التاريخ بعد ان تعيد بناء الوطن”.

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