الجيش الجزائري يمنع تسلل إرهابيين من ليبيا

كشفت مصادر أمنية جزائرية لوكالة العين الإخبارية أن الجيش الجزائري تمكن من صد محاولة تسلل جماعة إرهابية إلى الجزائر قادمة من ليبيا.

وقالت المصادر إن الجيش الجزائري عقب رصده تحركات مجموعة إرهابية كبيرة العدد والعتاد على الحدود مع ليبيا تدخل لمنعها من اختراق حدود البلاد وأدى إلى وقوع اشتباكات بين الجيش والعناصر الإرهابية التي يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

وتشهد الجزائر حالة من الاضطراب السياسي منذ إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته من حكم البلاد.

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