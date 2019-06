المتوسط:

نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، زيادة في تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا.

وقال ميلانيزي ، على هامش المنتدى الدبلوماسي لجامعة لويس في روما، اليوم الثلاثاء، إن “ليبيا تبقى عنصر اهتمام كبير بالنسبة لنا، وحقيقة أن هناك حرباً قائمة تقلقنا كثيرا”.

وأضاف ميلانيزي، “حتى لو لم يكن هناك في الوقت الحالي، أي دليل على وفود لاجئين (من ليبيا)، فإننا نواصل إيلاء اهتمام كبير لتطور الأحداث في هذا البلد”.

وأوضح ، أن “إيطاليا تُبقي حواراً شاملاً مع جميع الأطراف، لكن، يجب أن يكون واضحاً أن الحكومة التي نعترف بها هي الحكومة المعترف بها شرعيا من قبل المجتمع الدولي، وهي حكومة السرّاج”.

The post وزير الخارجية الإيطالي: نجري حوارا شاملا مع كافة الأطراف الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية