لجنة الأزمة بشركة الكهرباء تعقد اجتماعا موسعا لبحث آخر المستجدات

عقدت لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء أمس، اجتماعا موسعا في طرابلس، ترأسه المدير التنفيذي للشركة، المهندس علي ساسي .

وتناول الاجتماع مراجعة ومتابعة جميع الإجراءات السابقة والحالية والمستقبلية، المتخذة من قبل لجنة الأزمة.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، علي ساسي، أن من أولويات الإدارة التنفيذية الاطلاع على الإجراءات المتخذة، وتوفير كل الاحتياجات، وتسخير جميع الإمكانيات لصيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة، وإرجاع التيار الكهربائي للمقيمين والنازحين للتخفيف من معاناتهم، مع الإبقاء على وتيرة العمل السريعة لفرق الصيانة على مدار الساعة، لمواجهة الأزمة.

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