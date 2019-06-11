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لجنة الأزمة بشركة الكهرباء تعقد اجتماعا موسعا لبحث آخر المستجدات

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء أمس، اجتماعا موسعا في طرابلس، ترأسه المدير التنفيذي للشركة، المهندس علي ساسي .

وتناول الاجتماع مراجعة ومتابعة جميع الإجراءات السابقة والحالية والمستقبلية، المتخذة من قبل لجنة الأزمة.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، علي ساسي، أن من أولويات الإدارة التنفيذية الاطلاع على الإجراءات المتخذة، وتوفير كل الاحتياجات، وتسخير جميع الإمكانيات لصيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة، وإرجاع التيار الكهربائي للمقيمين والنازحين للتخفيف من معاناتهم، مع الإبقاء على وتيرة العمل السريعة لفرق الصيانة على مدار الساعة، لمواجهة الأزمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • بدون أذني شك ان حل مشاكل طرابلس اصبحت الان في ايدي ابطال الجيش العربي الليبي و قياداته الرشيده . مثل مشاكل الكهرباء و الماء و السوله و ثروات ليبيا و أمنها و امانها. ساعة الحسم اقتربت باذن الله و وداعا لوجوه الفقر المخانب السفهاء الحثاله السراج و المشري و كلاب الفرقاطه. الليبيون مصممون علي مسح هذه الحثاله من ليبيا

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