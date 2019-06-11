استمرار موجة الحر في غرب ليبيا واعتدال الحرارة بمناطق الساحل الشرقي

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة الحر على أغلب مناطق غرب ليبيا بارتفاع درجات الحرارة بينما يبقى الطقس معتدلاً على أغلب مناطق الساحل الشرقي.

في مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى مناطق الساحل الغربي ونالوت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (37-44) مْ.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26 – 32) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وما بين (35-38) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستتكاثر السحب هده الليلة على غدامس وغات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط اليوم على غدامس مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 39- 43) مْ

أما الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (38- 41) مْ.

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