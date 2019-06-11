حرس السواحل الليبي ينقذ 60 مهاجرًا قبالة الخمس

طرابلس-العنوان

أنقذ حرس السواحل الليبي ستون مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي أثناء محاولتهم اليوم الإثنين عبور المتوسط في اتجاه أوروبا. وجرى إنقاذ المهاجرين على بعد (92) ميلًا شمال غرب الخمس غرب ليبيا.

وأفادت البحرية أن عملية الإنقاذ جرت بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعي.

وأضافت، “أبحر الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الإثنين وبعد عملية البحث، تمكنت الدورية من العثور على القارب المطاطي”.

ونشر مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية في طرابلس تسجيل مرئي للقارب المطاطي لحظة وصول زورق الإنقاذ إليه، حيث أظهر عشرات المهاجرين غير الشرعيين وهم على متنه في عرض البحر.

وقالت البحرية، “كان على متن القارب المطاطي 60 مهاجرًا غير شرعي بينهم امرأة واحدة من جنسيات أفريقية مختلفة وبنغلاديشية”.

وأوضحت، “أن من بين المهاجرين 49 سودانيًا و5 من البنغلاديش وتشادي ومالي أربعة من بنين وامرأة من التوغو”.

وأشارت إلى أنه جرى التوجه بهم إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية سُلَموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء سوق الخميس”.

وتتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط في هذه الفترة نظرًا لتحسن أجواء البحر. لكن مع استخدام القوارب المطاطية والحمولة الزائدة، فإن من المرجح غرق العشرات من المهاجرين.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن خطر غرق المهاجرين واللاجئين وموتهم في البحر الأبيض المتوسط ​​ هو أعلى ما كان عليه على الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إيطاليا، كارلوتا سامي: “إذا لم نتدخل قريباً، فسيكون هناك بحر من الدماء”.

ووفقًا لمنظمات الإغاثة، فقد غادر ما يقرب من 700 شخص الساحل الغربي لليبيا في الأيام الأخيرة. تم اعتراض 5 في المئة منهم فقط من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز.

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