مشكلة “خطيرة” تواجه الطيران الليبي

اشتكت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي مجددا من سرقة سترات النجاة الخاصة بالسباحة التي يتم توزيعها على الركاب لاستعمالها في حالات الطوارئ.

وقال مكتب الإعلام بالشركة بصفحته في “فيسبوك”، الثلاثاء، إنه مع حلول الصيف تقترب إحدى المشاكل التي يعاني منها قطاع الطيران أحيانا في ليبيا، وهي سرقة سترات النجاة الخاصة بالسباحة.

وأضاف المكتب أن سُتر النجاة لركاب الطائرات ذات مواصفات خاصة وهي مهمة لإنقاد حياة الأشخاص في حالات الطوارئ، كما أن شركات الطيران بليبيا حاليا تواجه مشكلة كبيرة في وصول مثل هذه المواد نظرا لأنها تتطلب شحنا وطرقا خاصة لوصولها إلى الشركة الطالبة للشحنة، كما أن سعرها مبالغ فيه.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى توعية الأطفال والشباب بهذا الشأن، وأن تتأكد الجهات الأمنية بالمطارات الليبية من عدم وجود سترات نجاة في حقائب المسافرين واتخاد إجراءات رادعة بحق من يثبت تورطه بسرقة السترات.

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